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إصطدام سفينة روسية بأخرى تجارية وهذا ما حصل!

27
APRIL
2017
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أعلن خفر السواحل التركي إجلاء 78 عسكريا روسيا من سفينة الاستطلاع الروسية "ليمان" بعد اصطدامها بسفينة تجارية شمال غربي مضيق البوسفور، فيما أكدت موسكو سلامة جميع البحارة.


وكانت قناة "إن تي في" التركية قد تحدثت عن فقدان 15 من البحارة الروس الذين كانوا على متن سفينة الاستطلاع، لكن خفر السواحل التركي أكد إنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا على متن كلا السفينتين، موضحا أن السفينة التجارية تبحر تحت علم دولة توغو.


وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن لا أحد من طاقم السفينة الروسية تضرر بسبب الحادث الذي وقع في الساعة 11.53 بتوقيت موسكو على بعد 40 كيلومترا من مدخل مضيق البوسفور. وأوضحت أن الاصطدام أسفر عن فجوة في الجزء الغاطس من السفينة، مؤكدة بذل الجهود لإنقاذ السفينة.

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