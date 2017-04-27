بالفيديو - شاهد مطاردة 5 دقائق انتهت بطريقة مروعة

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تم إيقاف وكيل شرطة عن العمل بعد أن تسبب في وفاة سائق دراجة نارية على الطريق، أثناء مطاردته، وفقا لما كشفت كاميرا فيديو بسيارة الشرطة.

وأظهرت اللقطات بوضوح كيف أن سيارة الوكيل ضربت الدراجة النارية مرتين، والتي كان يقودها رجل يدعى روبرت لي كلارك الابن، حيث سقط ومات في الحال.

وقد وقعت الحادثة للرجل البالغ من العمر 30 عاما، في مقاطعة بيركلي بولاية كارولينا الجنوبية الأميركية.

وكانت سيارة الشرطي جيمس فانزانت تنطلق بسرعة تصل إلى حوالي 90 ميلا في الساعة قبل مضاعفة سرعتها للحاق بالدراجة النارية ومن ثم وقوع الحادث.

وقال مكتب عمدة المنطقة "إن السيد كلارك توفي لأن الدراجة كانت في المسار الخاطئ".

مطاردة بسبب السرعة

يظهر شريط فيديو مدته خمس دقائق المطاردة، وقد نشر على موقع يوتيوب من قبل مكتب عمدة مقاطعة بيركلي، حيث تبدو الدراجة النارية وهي تتقدم السيارة ذات الدفع الرباعي إلى لحظة وقوع الحادثة.

ويقول المسؤولون إن الاصطدام لم يكن متعمدا، ويمكن رؤية الدراجة النارية وهي تنحرف في اللحظة الأخيرة على يمين الشارع ولم يكن سائقها يلبس طاقية واقية.

وقد عثر على كمية من القنب في الدراجة النارية، بعد الحادثة التي وقعت يوم الأربعاء.

وقد ذكرت الشرطة أن المسؤول تم وضعه في إجازة إجبارية لحين انتهاء التحقيقات والتأكد من أنه لم يكن فعلا ينوي الضرر بالرجل أو تعمد الاصطدام به.

وقال الوكيل إنه زاد السرعة لملاحقة سائق الدراجة الذي يسير بسرعة 66 ميلا في منطقة سرعتها القصوى 45 ميلا في الساعة. ومع المطاردة فقد وصلت سرعة الدراجة النارية إلى 111 ميلا في الساعة.