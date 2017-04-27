فيديو لا يصدق لشاحنة معلقة بالهواء فوق واد.. وسائقها؟!

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ضجت حسابات تويتر، الأربعاء، بمقطع فيديو يخطف الأنفاس، لشاحنة معلقة بين الأرض والسماء فوق واد سحيق، إلا أن المفاجأة كانت أن سائق تلك الشاحنة نجا بأعجوبة.

ويظهر الفيديو "شاحنة الموت" معلقة، إثر انحرافها عند منعطف خطير في منطقة في عقبة الصفيحة جنوب الطائف في السعودية ، بحسب ما أكد متداولو الفيديو، الذي لم يعرف تاريخ توثيقه للحادث.

أما سبب عدم انحدار الشاحنة بأكملها إلى قعر الوادي، فيعود على ما يبدو إلى أن مقدمتها تعلقت في الهواء، في حين جسم الشاحنة بقي أو "القاطرة" بقيت ثابتة على الأرض، ما خلق توازناً ومنع تدهور الشاحنة وموت السائق.