بالفيديو - انفجارات ضخمة في محيط مطار دمشق الدولي

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تناقلت وسائل إعلام محلية ودولية معلومات تشير إلى سماع دوي انفجارات ضخمة فجر اليوم الخميس، من جهة مطار دمشق الدولي أعقبه حريق في نفس المكان، والأسباب مجهولة.

ونشرت وسائل إعلام عربية أخرى معلومات تشير إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي بخمس غارات على السرب العسكري داخله وتصاعد كثيف للنيران وأعمدة الدخان.

وتناقلت وسائل إعلام أخرى، أن هناك معلومات تفيد بأنه تفجير لخط الغاز المساعد المغذي لتوليد الكهرباء في العاصمة دمشق.

وأعلن تلفزيون "المنار" أن انفجارا في خزانات وقود ومستودع قرب مطار دمشق الدولي وقع، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، يرجح أنه ناتج عن ضربة جوية إسرائيلية.

وإلى الآن لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانبين السوري والإسرائيلي بهذا الشأن.

(sputnik)