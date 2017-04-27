تشغيل نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في كوريا الجنوبية خلال أيام

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قال قائد القوات الأمريكية في آسيا والمحيط الهادي الأميرال هاري هاريس إن نظاما للدفاع الصاروخي تنشئه الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية للتصدي لأي هجوم كوري شمالي سيبدأ تشغيله في الأيام المقبلة.

كما عبر هاريس عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على التصدي لأي هجوم صاروخي من كوريا الشمالية على مجموعة قتالية مصاحبة لحاملة طائرات أمريكية وقال إن واشنطن ستدرس زيادة قدرات الدفاع الصاروخي في هاواي.

وحذر هاريس من تحول أمريكي بمجرد أن يمتلك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون القدرات العسكرية التي تمكنه من تنفيذ تهديداته للولايات المتحدة في إشارة على ما يبدو إلى تطوير بيونجيانج لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

وفي وقت سابق الاربعاء اعلنت الولايات المتحدة عن وصول الغواصة النووية الهجومية الأمريكية يو أس أس ميشيغان قِبالةَ سواحلِ كوريا الجنوبية ورست الغواصة في ميناءِ بوسان بمثابةِ تحذيرٍ لبيونغ يانغ، في ظلِ ارتفاعِ حدةِ التوتر مع واشنطن، وتحتفل اليوم كوريا الشمالية بذكرى تأسيس الجيش الشعبي الكوري، وفي إطار ذلك يتوقع الخبراء أن تقوم بيونغ يانغ بتجربة نووية أو صاروخية جديدة.وشكل هذا الأمر مفاجأةً أمريكية غير متوقعة واجهتها كوريا الشمالية، التي كانت تترقبُ وصولَ حاملةِ الطائراتِ الأميركية كارل فينسون بحذر، إلا أن بيونغ يانغ صدمت برسو الغواصة النووية الهجومية يو أس أس ميشيغان ذات القدرات التدميرية