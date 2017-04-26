بالتركيز على سوريا.. لافروف يجري محادثات مع ليبرمان في موسكو

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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، التطورات الأخيرة للأزمة السورية.

وأوضح بيان صدر عن الخارجية الروسية بهذا الصدد أن هذه المحادثات أجريت في إطار زيارة ليبرمان إلى روسيا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في أعمال مؤتمر موسكو السادس للأمن الدولي، حيث بحث الوزيران "القضايا الملحة لمنطقة الشرق الأوسط، بالتركيز على الوضع في سوريا وحولها، وآفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والمسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أن المحادثات "تناولت أيضا بعض جوانب التعزيز اللاحق للعلاقات الروسية الإسرائيلية الودية".