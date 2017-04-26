غواصة نووية أميركية نحو سواحل كوريا الشمالية!

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وصلت الغواصة النووية الهجومية الأمريكية يو أس أس ميشيغان قبالة سواحل كوريا الجنوبية ورست في ميناء بوسان بمثابة تحذير لبيونغ يانغ، في ظل ارتفاع حدة التوتر مع واشنطن، وتحتفل كوريا الشمالية بذكرى تأسيس الجيش الشعبي الكوري، وفي إطار ذلك يتوقع الخبراء أن تقوم بيونغ يانغ بتجربة نووية أو صاروخية جديدة.

وشكل هذا الأمر مفاجأة أمريكية غير متوقعة واجهتها كوريا الشمالية، التي كانت تترقب وصول حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون بحذر، إلا أن بيونغ يانغ صدمت برسو الغواصة النووية الهجومية يو أس أس ميشيغان ذات القدرات التدميرية قبالة سواحل كوريا الجنوبية .

التحرك الأمريكي غير المتوقع أثار جدلاً في كوريا الشمالية التي وصفت الخطوة الأمريكية بالتهديد المباشر لأمنها القومي.

كلما هدأت وتيرة التوتر عادت حدته لترتفع من جديد، بسبب إصرار كوريا الشمالية على تجاربها الصاروخية الباليستية وهو ما يشكل تهديدا لأمن الدول المجاورة وعلى رأسها كوريا الجنوبية واليابان.

وتبقى مهام الغواصة الهجومية - التي باستطاعتها حمل أكثر من 150 صاروخاً مجنحاً من طراز توماهوك - مجهولة مع تأكيد شبكة سي أن أن أنها لن تشارك في المناورات المشتركة المرتقبة بين واشنطن وطوكيو.

وفي إجراء غير معتاد دعا البيت الأبيض أعضاء مجلس الشيوخ إلى اجتماع طارئ لبحث ملف كوريا الشمالية الشائك، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومدير المخابرات العامة دان كوتس ورئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي جوزيف دانفورد.

وتتزامن تحركات عسكرية ودبلوماسية مع احتفال بيونغ يانغ بذكرى تأسيس الجيش الشعبي الكوري، وفي إطار ذلك يتوقع الخبراء أن تقوم بيونغ يانغ بتجربة نووية أو صاروخية جديدة، رغم قيامها بتجربة فاشلة قبل أسبوع في ذكرى ولادة مؤسس الدولة.