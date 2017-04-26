بيع إمرأة بـ4700 دولار.. وإليكم ما فعله الكفيل بها!

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قالت صحيفة "التايمز الهندية" أنه تم بيع امرأة من الهند إلى كفيلها في السعودية، بمبلغ يقدر بنحو 4700 دولار، بعد دخولها إلى المملكة بتأشيرة "خادمة"، وأضافت الصحيفة أنها تعرضها للتعذيب على يد الرجل.



ووفقًا لما ذكرته ابنة السيدة للصحيفة الهندية، حيث قالت: "والدتي في مأزق في السعودية". وأضافت سمينا بيغوم، ابنة الضحية: "إنها تريد العودة إلى ديارها، لكن الكفيل لا يسمح لها بالعودة إلى هنا".



وقالت ابنتها أن الضحية "تواجه تحرشًا ذهنيًا وبدنيًا على يد كفيلها في السعودية".



وأضافت "بدأ التعذيب عندما أنكرت عقد زواج مع الكفيل. وأبلغتني برسالة بأنه تم بيعها من قبل وكلاء. وبالتالي فإن الكفيل لا يريد إعادتها"، وأضافت أن والدتها قالت لها إنها بيعت بـ300 ألف روبية (حوالي 4700 دولار).





وقد تم التعرف على والدة سامينا على أنها سلمى بيجوم، 39 عاما، وهي من سكان باباناغار، إحدى ضواحي حيدر آباد بولاية تيلانجانا الهندية، بحسب الصحيفة.