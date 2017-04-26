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100 يوم من ولاية ترامب.. انقلاب صارخ على سياسة أوباما

26
APRIL
2017
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أيام قليلة تفصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن مئة يوم له في البيت الأبيض، وسط تتبع من المنابر الأميركية، لأبرز ما قام به خلال الأشهر الأولى لتسلمه مفاتيح السياسة في الولايات المتحدة.
 
سياسته إزاء إيران كانت واضحة وحاسمة، وليست كما كانت من قبل في عصر أوباما حيث اعتبرها دولة حاضنة للإرهاب، لذلك فرض عقوبات جديدة عليها استهدفت 13 شخصاً و12 شركة، كما تحدث في أكثر من موضع عن إعادة النظر في الاتفاق النووي.
 
ورغم أن ترمب لم يركز كثيراً على الملف السوري خلال الحملة الانتخابية إلا أن موقفه تجاه نظام الأسد كان صارماً بعد الهجمة الكيمياوية على خان شيخون حيث وصفها بتجاوز الخطوط الحمراء، كما أنه أمر بأول ضربة عسكرية أميركية لنظام الأسد على مطار "الشعيرات " بريف حمص الذي شنت منه طائرات الأسد القصف الكيمياوي.
 
ومن أبرز قراراته إصداره أمراً تنفيذياً بوقف دخول مواطني سبع دول إلى الأراضي الأميركية، من بينها سوريا والسودان وإيران والصومال واليمن وليبيا، بسبب عدم استقرارها.
 
وفي ملف كوريا الشمالية أبدى ترمب عزماً على مواجهة الطموح العسكري لبيونغ يانغ، وبعث الجيش الأميركي بحاملة الطائرات "كارل فينسون" مع غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية.
 
وفي أفغانستان، قصف الجيش الأميركي أخيراً، أنفاقا لمتشددي تنظيم داعش بقنبلة ضخمة تسمى " أم القنابل "، في تحرك اعتبر مؤشراً آخر على "الحزم الأميركي" تجاه الخصوم والقضايا المعلقة.
 
ويتبقى أمام ترمب أيام قليلة لإنجاز وعوده الأخرى قبل نهاية المئة يوم وأهمها إصلاح المنظومة الضريبية، بخفضها على الشركات بنسبة 15%، وتمرير تشريعاته الخاصة بالرعاية الصحية.
 
وإذا لم تمهل الأيام الأربعة القادمة ترمب لتمرير قراريه فأمامه أربع سنوات كي يتمكن من إنجازها.
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