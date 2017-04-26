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مفاجأة - هذا هو "المرض العقلي الخطير" الذي يعانيه ترامب

26
APRIL
2017
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"مرض عقلي خطير" يعاني منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هكذا عنونت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريراً لها عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، مؤكدة أنه لا يصلح لقيادة الولايات المتحدة.
 
وقالت الصحيفة البريطانية إن عدداً من الأطباء النفسيين حذروا خلال مؤتمر في جامعة ييل في أمريكا، من أن ترامب يعاني من "مرض عقلي خطير"، ولا يصلح لقيادة الولايات المتحدة.
 
وأشار التقرير إلى أن خبراء في الصحة العقلية قالوا إن الرئيس الأمريكي "يعاني من جنون العظمة والوهم"، وقالوا إن "مسؤوليتهم الأخلاقية" تفرض عليهم أن يحذروا الشعب الأمريكي من "المخاطر" التي تتسبب بها حالة ترامب النفسية للبلد.
 
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المعالج النفسي الممارس والمستشار للأطباء النفسيين في كلية الطب في جامعة جون هوبكينز، الدكتور جون غارتنر، قوله في كلمة له في المؤتمر المنعقد في كلية الطب في جامعة ييل: "علينا واجب أخلاقي بأن نحذر الشعب الأمريكي بخصوص المرض العقلي الخطير الذي يعاني منه دونالد ترامب"، مضيفاً أن تصريح ترامب بأنه حظي بأكبر جمهور تنصيب هو مجرد أحد المؤشرات على وجود مشكلة أكبر.
 
وتابع غارتنر قائلا: "وما هو أسوأ من كونه كاذباً ونرجسياً أنه يعاني من جنون العظمة أيضاً، ويعاني من الوهم والشعور بأنه أفضل من غيره، وأثبت ذلك في أول يوم استلم فيه الرئاسة، وإن كان ترامب يعتقد حقيقة أنه حظي بأكبر جمهور في التاريخ فإنه واهم".
 
وكشفت الصحيفة عن أن الدكتور غارتنر، وضع عريضة على الإنترنت تدعو إلى إخراج ترامب من الرئاسة، حيث ذكرت العريضة، أن ترامب "غير قادر سيكولوجياً على أن يقوم بمهامه بصفته رئيسا بكفاءة"، لافتة إلى أن العريضة حصلت إلى الآن على 41 ألف توقيع.
 
وينوه التقرير إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يشكك فيها في حالة ترامب العقلية، ففي فبراير/ شباط، قامت منظمة "واجب التحذير"، التي تتألف من أطباء وعلماء نفسيين وباحثين اجتماعيين، بالتوقيع على رسالة مفتوحة، تحذر فيها من حالة ترامب العقلية، التي "تجعله غير قادر على القيام بمهامه كونه رئيسا بشكل آمن".
 
(sputnik)
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