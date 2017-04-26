شبكة إرهابية عالمية جديدة وخطيرة.. الى الواجهة!

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أعلن مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، بإن هناك أدلة تشير إلى مفاوضات تجري بين تنظيم "داعش" الإرهابي مع جماعات إرهابية أخرى من أجل الاندماج.

وقال بأن زعماء تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى يغيرون من نهجهم، حيث يقومون بإرسال المقاتلين إلى اليمن وأفغانستان وأفريقيا، مؤسسين من ذلك شبكة إرهابية جديدة.

وأضاف في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الأمن الدولي في موسكو "وردت أنباء عن مفاوضات بين تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى بشأن اندماج محتمل".

وأشار إلى أن لدى جميع الأطراف التي تنوي الاندماج، لديها القدرة على مواصلة أنشطتهم الإجرامية بشكل فردي.

وقال "إن قادة الجماعات الإرهابية الدولية الكبرى، مثل "داعش" و"جبهة النصرة"، أدركوا أنهم يواجهون خطر الاندثار من المناطق التي يسيطرون عليها، بدأو بتغيير تكتيكاتهم".

ووفقا لبورتنيكوف، فإنهم (قادة التنظيمات الإرهابية) قاموا بإرسال مقاتلين إلى أفغانستان واليمن وأعماق أفريقيا، حيث بدأو بإنشاء نقاط قوة وقواعد".

ودعا بورتنيكوف الولايات المتحدة ودول أخرى لترك الخلافات السياسية، من أجل التقارب إلى الحد الأقصى لمكافحة الإرهاب.

(sputnik)