living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سواء كنت تعمل أو لا.. دخل شهري منتظم للمواطنين في هذا البلد

26
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قامت فنلندا، هولندا، سان فرانسيسكو وكاليفورنيا، بالفعل بمنح الناس بدل شهري منتظم وهو نظام يعرف بالدخل الأساسي.
 
والآن مقاطعة أونتاريو في كندا، تخطط لتجربة الدخل الأساسي أيضا.
 
وأعلنت رئيسة الوزراء مقاطعة أونتاريو، كاثلين وين، تفاصيل جديدة عن برنامج تجريبي للدخل الاساسى، ومن المتوقع أن يبدأ فى وقت لاحق من هذا العام ويستمر لمدة ثلاث سنوات.
 
وقالت وين، إن مستوى الدعم يبدأ من 17000$ سنويا للشخص الواحد، بحيث سيكون هناك تغير حقيقي في حياة الشخص إلى الأفضل.
 
وأضافت أن المشروع سيقدم مساعدات للاشخاص الذين يعيشون على دخل منخفض سواء كانوا يعملون أم لا سيحصلون على الحد الادنى من الدخل الاساسي المقرر ضمن المشروع التجريبي الجديد.
 
وأوضحت أن البرنامج مصمم لتحفيز الناس على العمل، المستفيدين سيتمكنون من الاحتفاظ بالمبالغ التي يكتسبونها من عملهم وتحسب على اساس نصف المبلغ من دخلهم الاساسي.
 
الفرد الواحد سيحصل على 16.989$، اما الشخصين سيحصلون على 24.027$ في السنة، وهو أقل من نصف اي مبلغ يحصلون عليه من عملهم، مشيرة إلى أن الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سيحصلون على 6000$ إضافية في السنة.
وسيتم اختيار 4000 شخص ما بين 18 و 64 عاما والذين يعتبرون ذوي دخل منخفض، من خلال عملية اختيار عشوائية للإستفادة من هذا البرنامج.
 
وتقول وين إن أحد أهداف البرنامج هو طمأنة الناس بأن حكومتهم تدعمهم.
 
وفرضية الدخل الأساسي واضحة: فالشعب يحصل على شيكات شهرية لتغطية نفقات المعيشة مثل الغذاء والنقل والملابس والمرافق بدون أي شروط.
 
والجدير بالذكر أنه إلى جانب كندا، تنفذ عدة بلدان برامج  للدخل الأساسي.
 
فقد بدأت الحكومة الفنلندية برنامجها في الأول من يناير / كانون الثاني، وتمنح 2000 فنلندي عاطل عن العمل 590 دولارا شهريا. في مختلف المدن في جميع أنحاء هولندا، 250 شخص سوف تتلقى قريبا 1.100 $ إضافية شهريا لمدة عامين. وفي كينيا، أطلقت نسخة تجريبية من دراسة مدتها 12 عاما تسعى إلى جمع أول بيانات طولية عن الدخل الأساسي.
 
وكان مفهوم الدخل الأساسي موجودا منذ الستينيات. ومنذ ذلك الحين، قدم العديد من الباحثين والمسؤولين الحكوميين تجارب الدخل الأساسي مع نتائج مختلفة.
 
ومع ذلك، يبدو أن البيانات تبدو إيجابية عموما وفي صالح برنامج الدخل الأساسي.
 
ووفقا لـ"الاندبندنت"، وجدت دراسة نشرت في أواخر عام 2016 أن الأشخاص الذين تلقوا تحويلات نقدية غير مشروطة تستخدم المخدرات والكحول أقل كثيرا من الناس الذين لم يحصلوا على المال. وعلى الرغم من أنه من السهل أن نفترض أن المال بدون عمل من شأنه أن يجعل الناس كسولة، تشير البحوث أن العكس هو الصحيح. وفي دراسة في عام 2013، ثبت أن المواطنين عملوا بمعدل 17٪ أطول، وحصلوا على أرباح أعلى بنسبة 38٪ عندما حصلوا على دخل أساسي.
 
 
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout