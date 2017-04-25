أميركا تجهز لأكبر عملية إجلاء لرعاياها في كوريا الجنوبية

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تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعملية إجلاء جماعي لمواطنيها من كوريا الجنوبية، في حال تطورت الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية لتصل لمرحلة الحرب المفتوحة.

وبحسب ما نشرت "ديلي إكسبرس"، فإن عملية الإجلاء الأمريكية والتي تحمل اسم "قناة الشجاعة"، ستقوم بإجلاء نحو 230 ألف أمريكي من سيؤل وعدد من المدن الكورية الجنوبية.

هذا وتقع العاصمة الكورية الجنوبية سيؤل على بعد 60 كلم من الحدود التي تفصلها عن جارتها الشمالية، الأمر الذي يضعها تحت نيران 12 ألف وحدة مدفعية من الجيش الكوري الشمالي.

ويتوقع الكثير من المحللين العسكريين بأن كوريا الشمالية في غضون عدد من الساعات يمكنها إطلاق ما يقارب من نصف مليون طلقة وقذيفة مدفع بما في ذلك الغازات السامة.

وتقول الحومة الأمريكية بأن الانتهاء من عملية "قناة الشجاعة" ستنتهي في شهر يونيو/حزيران هذا العام.