living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب وإيفانكا يجريان حديثاً مباشراً مع الفضاء

25
APRIL
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مباشرة الاثنين مع رائدي الفضاء الأميركيين في محطة الفضاء الدولية، مهنئا خصوصا قائدة المحطة بيغي ويتسون على تحطيم الرقم القياسي الأميركي لأطوال مدة إقامة متراكمة في الفضاء.
 
وكان الهدف من هذه المبادرة التي نقلت مباشرة عبر قناة وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) و"فيسبوك" تعزيز دور المرأة في قطاع العلوم والتكنولوجيا، بحسب البيت الأبيض. 
 
وقد بثت مشاهد مصورة من هذا الحدث أيضا في عدة مؤسسات تعليمية.
وقال الرئيس ترمب وهو جالس في المكتب البيضاوي إلى جانب ابنته إيفانكا ورائدة الفضاء كايت روبنز التي عادت أخيرا من مهمة في محطة الفضاء الدولية "إنه يوم مميز جدا في التاريخ المجيد للملاحة الفضائية الأميركية لأنك حطمت، حضرة القائدة ويتسون، الرقم القياسي لأطوال مدة يمضيها في الفضاء رائد أميركي".
 
وأضاف الرئيس الذي كان يقرأ نصا معدا مسبقا "اسمحي لي، باسم أمتنا وباسم العالم أجمع، أن أقدم إليك أحر التهاني على هذا الإنجاز"، معربا لويتسون عن "جزيل الاحترام ... فما تقومين به مذهل بالفعل".
 
وتتولى بيغي ويتسون (57 عاما) حاليا قيادة طاقم محطة الفضاء الدولية. وهي حطمت الاثنين الرقم القياسي لأطول مدة يمضيها رائد أميركي في الفضاء (534 يوما) المسجل باسم جيف وليامز. 
 
غير أنها لا تزال بعيدة عن الرقم القياسي المطلق لأطول إقامة متراكمة في الفضاء الذي هو من نصيب الرائد الروسي غينادي بادالكا مع 879 يوما أمضاه في محطة الفضاء الدولية.
 
وبدأت ويتسون الحائزة دكتوراه في البيوكيمياء مهمتها الحالية في المحطة في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر. وكان من المفترض أن تستغرق هذه المهمة ستة أشهر لكن تم تمديدها ثلاثة أشهر إضافية.
 
وسأل الرئيس الأميركي ويتسون وزميلها جاك فيشر الذي وصل إلى المحطة الخميس عن "العبر المستخلصة من الإقامة في الفضاء".
 
فأجابت الرائدة الأميركية بالقول إن "المحطة هي بمثابة جسر بين الحياة على الأرض والسفر إلى مكان بعيد".
 
وهي استعرضت أيضا التقنيات المختلفة التي تيسّر المهمات الطويلة في الفضاء، من بينها نظام يحول بول الرواد إلى مياه. فعلّق ترمب ممازحا "الأفضل أن يكون لكم وليس لي". 
 
 
 
 
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout