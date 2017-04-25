بالفيديو - زوجة ماكرون عمرها 40 تعطي قبلة لعاشقها البالغ 15 سنة

A + A -

خبر علاقة غرامية، بدأت غير طبيعية قبل 24 سنة بين Brigitte Trogneux ومن تزوجته منذ 10 سنوات، وهو إيمانويل ماكرون، المقبل بعمر 39 عاما، رئيسا لفرنسا كما يتوقعون، أبرزته وسائل الإعلام العالمية، لا لأنها تكبره بأكثر من 25 سنة، وجدة لسبعة أحفاد من 3 أبناء أنجبتهم من زوج سابق، أحدهم يكبره أيضا بأكثر من عامين، بل لأن ذلك العشق تبرعم غريب الطراز بينهما، فقد كانت متزوجة وأما لأولاد عمرها 40 عاما، وبادلته ولعا احتدم باكرا لديه، فبالكاد كان عمره 15 سنة، وابنتها الوسطى "لورانس" كانت زميلته بالصف في مدرسة كانت والدتها معلمة فيها.

التلميذ العاشق المعشوق

إلا أن قديما طرأ حديثا، وزاد من الاهتمام الإعلامي أكثر بالقصة، وهو نزول فيديو قديم لماكرون وبريجيت إلى الساحة مجددا، وتعرضه "العربية.نت" أعلاه، وفيه بعد الدقيقة 1.17 نرى معلمة المسرح والأدب الفرنسي، تطبع قبلة تهنئة منذ 24 سنة على خد تلميذها العاشق المعشوق، وكان وقتها بذلك العمر المراهقي في مدرسة كانت فيها معلمته بمدينة ولدا معا فيها، وهي Amiens البعيدة في منطقة بيكاردي بأقصى الشمال الفرنسي 120 كيلومتراً عن باريس.

والفيديو موجود في "يوتيوب" منذ 4 أشهر، ومنذ أكثر من عام ببعض المواقع الإعلامية الفرنسية. لكن أحدا لم يعره اهتماما، إلا حين بدأ المحللون يجمعون منذ أمس الاثنين على أن ماكرون سيخرج من جولة ثانية وأخيرة من الانتخابات، موعودة في 7 مايو/أيار المقبل، فائزا بالمنصب الأول على منافسته الوحيدة مارين لوبان التي تنحت البارحة عن منصبها كرئيسة للجبهة الوطنية الفرنسية "بهدف كسب ناخبين محتملين من اليمين واليسار" كما ممن يعارضون برامج "الجبهة" الموصوفة بالعنصرية، والميّالة إلى إخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

وأخبرها بعمر 17 أنه يرغب بالزواج منها

مع ذلك، بقيت قصة العلاقة "الشاذة نوعا ما" بين المراهق ومن أصبحت زوجته فيما بعد، بارزة أكثر من أي طبق شهي على موائد الإعلام الفرنسي وغيره، خصوصا حين الاطلاع مجددا على الفيديو الذي أرفقوه الاثنين بتحقيقات صحافية نشروها، كما في حلقات تلفزيونية، منها بقناة France3 مساء البارحة، وفيها قالوا إن ماكرون أخبرها بعد عامين من لعبه دورا في مسرحية أداها الطلاب بمايو 1993 على مسرح المدرسة، أي حين كان في 1995 بعمر 17 وهي بعمر 42 سنة، بأنه يرغب بالزواج منها.

ونجد المعلمة في الفيديو، البالغة مدته دقيقة و45 ثانية، تختار فقط التلميذ المراهق إيمانويل ماركون، لتهنئته وحده بين الذكور على مشاركته بالمسرحية التي شارك فيها سواه من التلاميذ أيضا، ونراها تطبع قبلة على خده، ثم ينتهي المشهد عن التفاتتها المرفقة بابتسامة إليه وحده أيضا، وهو خلفها.

بعدها بخمسة أعوام من علاقة، أعلن الاثنان ارتباطهما رسميا، طبقا لما ورد أيضا في تحقيق نشرته "العربية.نت" أمس الاثنين: هو كان بعمر 18 وهي المتزوجة بعمر 43 سنة، إلى أن أطل 2006 فحصلت ببدايته على الطلاق من زوجها، وفي أواخر 2007 انتهى ما لم يكن طبيعيا في العشق والغرام، بما اعتبروه غير طبيعي أيضا: تزوجت بريجيت من Emmanuel Macron على أن لا يسعى الاثنان إلى إنجاب أولاد، وهكذا كان.