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الجيش الأميركي لكوريا الشمالية: هذه رسالتنا إليكم

25
APRIL
2017
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قال قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الجنرال فنسنت بروكس، إن قوات بلاده في أتم الاستعداد لمواجهة الاستفزازت الصادرة عن كوريا الشمالية.
وذكر بروكس، يوم الثلاثاء، ردا على طلب الصحفيين منه توجيه رسالة بشأن احتمال قيام كوريا الشمالية باستفزاز "نحن مستعدون، هذه رسالتنا الوحيدة إليهم ".
 
وأوضح "نحن نكرس أنفسنا للتحالف الكوري-الأميركي، مؤكدا على أن التحالف هو الشيء الأكثر أهمية وأن الواجب يقتضي الذود عنه"، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
 
ومن المرجح أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية أو تطلق صاروخا بالستيا قبل أو بعد الذكرى السنوية الـ85 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي لموافق يوم 25 أبريل الجاري، وسط خشية من تصعيد حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
 
وكانت الولايات المتحدة قد تحدثت عن إرسال حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية كارل فينسون مع غواصة نووية، إلى المياه في شبه الجزيرة الكورية لكبح جماح "استفزازات" عسكرية لكوريا الشمالية.
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