"داعش" يعوض عن خسائره بـالنساء "المنتحرات"

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بدأ تنظيم "داعش" الارهابي يتعمد على النساء لتعويض خسائره الكبيرة التي مني بها في الفترة الماضية بفعل الضربات القوية التي تعرض لها في الموصل وسوريا، وفق ما اشار موقع "سبوتنيك " الروسي.

ونقلت "سبوتنيك" عن تقرير لموقع "سايت" الأميركي، المختص بمتابعة أخبار التنظيمات "المتطرفة"، أن حوالي ثلاثة أرباع مقاتلي "داعش" قتلوا خلال الغارات الجوية، والعمليات العسكرية البرية في العراق وسوريا، وأن أفراد التنظيم تقلص عددهم إلى ما بين 12 إلى 15 ألف مقاتل بينما كان عددهم قبل ذلك يقترب من 60 ألف إرهابي.

وأشار الموقع إلى أن هذه الخسائر جعلت للمرأة دور كبير في العمليات العسكرية للتنظيم والتي أهمها العمليات الانتحارية. وكشف الموقع أن عدد النساء المقاتلات في صفوف التنظيم الإرهابي يصل إلى 500 امرأة غالبيتن أوروبيات وانضممن للتنظيم خلال العامين الماضيين.

وأشار الموقع إلى أن التنظيم يعتمد كذلك على الأطفال لنفس السبب، نقص مقاتليه من الرجال، وأضاف التقرير أن "ما لا يقل عن 35 ألف امرأة أنجبن أطفالاً في الأراضي التي يسيطر عليها داعش".