رسالة لافتة من أردوغان إلى الأرمن

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بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى البطريركية الأرمنية في تركيا بمناسبة أحداث 1915 أكد فيها دور الأرمن ومساهمتهم في المجتمع التركي في زمن الدولة العثمانية والجمهورية.

كما أكد أردوغان في رسالته الموجهة إلى آرام أتيشيان، مطران البطريركية الأرمنية في اسطنبول، على حرية الأرمن في تركيا وحقوقهم السياسية والاجتماعية والتجارية المتساوية مع كافة المواطنين.

ويحيي الأرمن في الـ24 من شهر أبريل/ نيسان من كل عام ذكرى أحداث 1915 ويتهم الأرمن الدولة العثمانية بارتكاب جرائم تهجير وإبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من مليون قتيل خلال الحرب العالمية الأولى، وتعترف الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي والعديد من دول أوروبا والعالم بالأحداث على أنها "إبادة جماعية"، فيما ترفض تركيا الاعتراف بذلك.