هذا ما نصحت به تركيا الاتحاد الاوروبي

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دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الدول الأوروبية، إلى الاعتراف بروسيا كدولة قوية من أجل تحسين العلاقات معها.

وقال جاويش أوغلو، خلال لقاء أجراه مع المشاركين في مؤتمر الجمعية العالمية للصحافة الروسية في مدينة آلانيا التركية، اليوم الاثنين: "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعترف بروسيا بصفة دولة قوية، من أجل تحسين العلاقات معها، وعدم القيام بذلك يمثل أحد أكبر أخطائه، لأنهم يعتبرون أنفسهم أعلى من الآخرين".

وشدد جاويش أوغلو على أن تركيا والاتحاد الأوروبي لديهما حاليا خلافات أكبر بكثير من تلك التي تشهدها علاقات بلاده مع روسيا.