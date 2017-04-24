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تقرير عالمي: هذه أقوى جيوش العرب

24
APRIL
2017
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تربعت مصر على مرتبة أقوى جيش عربي في العالم في 2016 للعام الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير مؤسسة "غلوبال فاير باور" للتصنيف العالمي لجيوش العالم الذي أصدرته هذا الشهر، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عربياً، والجزائر الثالثة وسوريا الرابعة، على مستوى العرب.

وحصدت مصر المرتبة الـ12 عالمياً بعدما كانت الـ18 في 2015، وجاءت بعدها السعودية في المرتبة الثانية عربياً وحصلت على المرتبة الـ24 عالمياً بعدما كانت الـ28 في 2015، وتلتها الجزائر في المرتبة الـ26 دولياً والثالثة عربيا، وحصلت سوريا على المرتبة الرابعة عربياً والـ36 دولياً بعدما كانت الـ42 دولياً في 2015، وجاءت في المرتبة الخامسة عربيا، المغرب التي حصلت على المرتبة الـ56 عالمياً، بعدما كانت في المرتبة الـ49 على مستوى العالم في 2015.

وجاء تصنيف الجيوش العربية الأخرى كالتالي: الإمارات العربية المتحدة، العراق، اليمن، الأردن، السودان، ليبيا، تونس، عُمان، الكويت، البحرين، قطر، لبنان، جنوب السودان، ثم جاءت الصومال في المرتبة الأخيرة عربياً والـ125 عالمياً، على القائمة التي شملت 126 دولة.

أما على الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة، وتلتها روسيا في المرتبة الثانية، ثم الصين، فالهند، ثم فرنسا. وحصلت تركيا على المرتبة الثامنة عالمياً، وإسرائيل على المرتبة الـ16، وإيران على المرتبة الـ21 على مستوى العالم.

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