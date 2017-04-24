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هكذا يتجنب ترامب الفخ الذي وقع فيه أوباما

24
APRIL
2017
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يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتجنب الوقوع في الفخ الذي سبق وسقط فيه نظيره السابق، باراك أوباما.
 
وكشفت مصادر من داخل البيت الأبيض، اليوم الأحد 23 أبريل/نيسان، أن ترامب يسعى بكل قوة حاليا لاتخاذ أي خطوة يتم من خلالها تجنب التعرض للإغلاق الحكومي.
 
وقال، ميك مولفاني، مدير ميزانية البيت الأبيض، إن هناك محادثات تتم حاليا بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، للتوصل إلى اتفاق يتم من خلاله تجنب الإغلاق الحكومي، كما حدث في عهد الرئيس السابق أوباما.
 
وأشار مولفاني، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، والتي نقلتها وكالة "رويترز" إلى أن المفاوضات لا تزال جارية، مضيفا "لا يوجد سبب يمنعنا من التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".
 
(sputnik)
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