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وزير الأمن الأمريكي: عاجزون عن صد ضربات نووية روسية

24
APRIL
2017
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أكد وزير الأمن القومي الأمريكي جون كيلي أن بلاده لا تملك منظومات دفاعية قادرة على حمايتها كليا من ضربة نووية مكثفة محتملة من قبل روسيا.

وقال كيلي خلال مقابلة مع قناة "CNN" في معرض إجابته على سؤال حول مدى قدرة الولايات المتحدة على حماية برها الرئيسي من ضربات نووية محتملة من قبل كوريا الشمالية أو دولة أخرى، قال: "من الواضح أن في العالم توجد دول لديها كميات كبيرة من الأسلحة النووية، وهي قادرة على التغلب على أية دفاعات نستطيع نشرها. على سبيل المثال، واحدة من تلك الدول هي روسيا".

وعند تطرقه إلى مدى خطورة صواريخ كوريا الشمالية على أمن الولايات المتحدة، قال كيلي: "توجد لدي معلومات بهذا الخصوص، لكنها سرية".

وأضاف: "في اللحظة التي سيكون فيها لدى كوريا الشمالية صاروخ قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة ويحمل رأسا حربيا نوويا، ستصبح هذه البلاد (أمريكا) عرضة للخطر الجدي".

وفي رده على سؤال متى ستحدث مثل هذه المعادلة، كشف كيلي أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعمل على حل هذه القضية بصورة جدية قبل ولايته الرئاسية الثانية"، دون أن يوضح كيفية ذلك.

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