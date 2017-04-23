بالصورة - "مفاجأة" في الإنتخابات الفرنسية!

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أقدمت ناشطات من منظمة "فيمن" بالتظاهر عاريات الصدر خارج مركز للاقتراع في بلدة هينان بومونت شمالي فرنسا، حيث كانت مقررا أن تدلي مرشحة زعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، للانتخابات الرئاسية، بصوتها.

وقبل وصول مرشحة اليمين المتطرف بدقائق إلى مركز الاقتراع في هذه البلدة التي باتت تعد معقلا لحزب الجبهة الوطنية، فاجأت 6 ناشطات رجال الأمن، حين خرجن من مركبة وهن عاريات الصدر.

وأظهرت صور، نشرتها صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، رجال الشرطة وهم يوقفون الناشطات وهن عاريات الصدر ويضعن على وجوههن أقنعة تمثل لوبان.

وقالت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إن الشرطة اقتادت الناشطات إلى مركبة للأمن، قبل أن تصل لوبان إلى المنطقة، حيث دخلت إلى مركز الاقتراع وأدلت بصوتها.