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تمنحك عمراً جديداً... هذه هي أنظف 10 عواصم على الأرض!

23
APRIL
2017
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 يحتفل العالم سنويا يوم 22 أبريل بيوم الأرض، الذي يهدف إلى نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض.

وذكر تقرير صدر مؤخرا أن التلوث يشكل، في عصرنا هذا، التهديد الأكبر والأخطر على صحة الإنسان.

وفي هذا التقرير الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية، نكتشف أنظف عشر عواصم على الأرض أو أقلها تلوثا.

 

1- ستوكهولم في السويد: تواصل العاصمة السويدية الاهتمام بالمبادرات الخضراء، حيث تمكنت من خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25 في المئة منذ التسعينيات.

2- ويلينغتون، عاصمة نيوزيلندا: مشهورة بمناظرها الخلابة وهوائها النقي.

3- كانبيرا الأسترالية: مدينة هادئة ذات كثافة سكانية قليلة حيث يسكنها حوالي 400 ألف شخص.

4- عاصمة كندا، أوتاوا: خصص أحد المهندسين المعماريين عام 1950 مساحات خضراء مساحتها 126 متر مربع داخل المدينة من أجل منع التوسع الحضري.

5- إدنبره باسكتلندا: تعرف أيضا بلقب "أولد ريكي"، وهو لقب معروف في العاصمة الاسكتلندية.

6- مونتيفيديو في الأوروغواي: حيث يستمتع السكان والسياح بالهواء النقي وهو ما يمنح الإنسان عمرا جديدا وفق ما كشفت دراسات سابقة.

7- تالين في إستونيا: تتميز هذه المدينة بكون القيادة في وسط شوارعها أمر نادر وغير عملي، حيث تجد قليل من المواطنين الذين يستخدمون سياراتهم.

8- هلسنكي، عاصمة فنلندا: تخطط سلطات المدينة لإنشاء نظام للنقل العام حتى يصبح بإمكان السكان الاستغناء عن سياراتهم.

9- موناكو (عاصمة إمارة موناكو): حيث تقبع أهم مضامير سباقات الفورمولا 1 في العالم، كما أنها لا تتوفر على كثافة سكانية كبيرة (37 ألف نسمة تقريبا).

10- العاصمة الإسبانية، مدريد: مواطنو هذه المدينة يفضلون استخدام الشوارع للترفيه فقط وليس للقيادة، كما أن المطاعم والحانات تتواجد في كل شوارع وأزقة المدينة عكس المدن الإسبانية الأخرى.

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