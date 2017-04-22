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لحام نعى 5 شهداء خطفتهم النصرة من معلولا وقتلتهم في عرسال: الثلاثاء يوم استقبال جثامينهم وهو يوم حزن وفرح وانتصار لأننا أبناء القيامة

22
APRIL
2017
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نعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، بحزن وأسى كبيرين الشهداء الخمسة من أبناء بلدة معلولا، الذين كانت "جبهة النصرة" قد اختطفتهم مع شخص سادس من البلدة العام 2013، وعثر على جثثهم ملقاة في مغارة داخل عرسال، وهم: غسان شنيص، داوود ميلانة، شادي تعلب، عاطف قلومة وجهاد تعلب، في حين بقي مصير المخطوف السادس موسى شنيص مجهولا حتى الساعة.

واستذكر لحام في رسالة التعزية "أبناء معلولا الذين استشهدوا في السابع من شهر أيلول العام 2013 وهم: ميخائيل تعلب، وأنطون تعلب، وسركيس زحم، وانضمت اليهم اليوم باقة من الشهداء القديسين بايمانهم وتضحياتهم"، والذين "اضحوا قريانا على مذبح الرب".

وعن نقل جثامين الشهداء، قال لحام: "يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من الجاري سيكون يوما حزينا وفرحا وانتصارا في آن معا، الانتصار على الموت عبر القيامة، بحيث ان جثامين الشهداء ستصل الى الحدود السورية اللبنانية وتحديدا عند نقطة بلدة الجديدة، وستنقل بموكب مهيب إلى دمشق وسيقيم ابناء دمشق مسيرات بالجثامين سيرا على الأقدام وصولا الى كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك- حارة الزيتون- دمشق، وسترفع الصلاة في الكاتدرائية المذكورة، ومن ثم سيتم نقل الجثامين في موكب رسمي وشعبي الى مدينة معلولا وتحديدا الى كنيسة القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك، وبعد ذلك الى مثواهم الأخير مسقط رأسهم معلولا".

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