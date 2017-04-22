جبل جليدي ضخم "يرهب" سكان بلدة كندية.. هل هذا عام الجبال الجليدية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لكل شيء من اسمه نصيب.. إذ هذا ما أثبتته المنطقة الكندية "أيس بيرغ آلي" أي "زقاق جبل الجليد" هذا الربيع، حيث ظهر جبل جليدي عملاق بالقرب من شاطئ بلدة فيريلاند.

وقد تدّفق السياح لرؤية جبل الجليد الذي صنفته خدمة الجليد الكندية بأنه "كبير" أي أن ارتفاعه يتراوح بين 151 و240 قدماً، وطوله بين 401 و670 قدماً.

وقام المصور الفوتوغرافي جودي مارتن، بالوصول إلى موقع الجبل الجليدي يوم الأحد الماضي، لالتقاط صور للظاهرة الطبيعية، التي غالباً ما تحصل خلال موسم الجبال الجليدية، من الربيع حتى أواخر الصيف، ثم تعود المياه لتتجمد في منتصف سبتمبر/أيلول.

ويقول مارتن: "كان اليوم جميل جداً وغني بالوجوه السعيدة. يبدو أن الجميع يستمتع بجمال هذا الجبل الجليدي الضخم."

كما يشرح عالم الأرصاد الجوية براندون ميلر، أنه نادراً ما يظهر جبل جليدي بهذه الضخامة بالقرب من شاطئ البحر، إذ غالباً ما تكون الجبال بهذا الحجم داخل المحيطات.

ويُعتبر موسم الجبال الجليدية هذا العام غنياً بالنشاط، إذ صرحت دورية الجليد الدولية عن مشاهدة 648 جبلاً جليدياً في ممرات الشحن عبر الأطلسي، خلال الأسبوع الحالي، مقارنة بمتوسط بلغ 212 جبلاً جليدياً فقط خلال الفترة ذاتها في السنوات الماضية.