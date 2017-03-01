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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، صورة للسيارة الليموزين المصفحة الجديدة الخاصة بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وهي تخضع للاختبارات الأخيرة.

وكانت شركة "جنرال موتورز" المصنعة للسيارات، قد حصلت على عقد قيمته 15.8 مليون دولار لإنتاج خط جديد من سيارات الليموزين الرئاسية، وكان من المقرر أن تنتهي الشركة من تجهيز السيارة قبل يوم تنصيب الرئيس الجديد، الذي كان في 20 كانون الثاني الماضي، الذي لكن تم تأجيل الموعد إلى 30 آذار.

وظهرت السيارة، الملقبة بـ"الوحش"، في الصورة وهي مركونة بين سيارتين "SUV" أو دفع رباعي، لكنها تبدو أكبر منهما.

ولا توجد الكثير من التفاصيل حول مواصفات السيارة الرئاسية، إذ أن مخططاتها تعد سرًا من أسرار الدولة؛ والجدير بالذكر أن سيارة "الوحش" السابقة كانت محصنة ضد هجمات العبوات الناسفة والأسلحة الكيميائية، وكذلك مزودة بجناح الاتصالات ومعدات طبية للحالات الطارئة، ولم يتضح نوع المحرك الزودة به، لكن يُعتقد أنه محرك "ديزل".