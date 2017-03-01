وزير الدفاع البريطاني: حرب "الدرون" هي المستقبل !

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يعتقد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن حرب الطائرات المسيرة (أو حرب "الدرون") في البر والبحر والجو ستتحول قريبا الى عملية معتادة، ولذا ينبغي إعداد طائرات حديثة من هذا النوع.

واعلن مايكل فالون أن بريطانيا تعكف الآن على اعداد تكنولوجيات متطورة لإنتاج طائرات بدون طيار " درونات ".

وقال فالون أثناء إلقاء كلمته أمام المهندسين والأكاديميين في كلية أكسفورد للعلوم الهندسية يوم الاثنين 27 فبراير/شباط :"رأينا أن أعداءنا قادرون على المضي الى الأمام باستخدام تكنولوجيات متطورة، وخاصة الطائرات بدون طيار في الدفاع عن مدن مثل الموصل... ويطور تنظيم داعش طائرات من هذا النوع ، وقد لاحظنا أنه استخدمها في معركة الموصل". وأضاف وزير الدفاع البريطاني: "ينبغي علينا التأكد من أن طائراتنا بدون الطيار قادرة على التحليق بشكل أسرع وفي جميع الظروف".

وذكر فالون أن العلماء البريطانيين سيدرسون وسائل الاعتراض للطائرات من دون طيار التي يستخدمها الارهابيون.

وأكد فالون أن الخيال العلمي سيتحول الى حقيقة علمية قريبا، مضيفا أن حرب الطائرات من دون طيار تدور الأن. ورجح وزير الدفاع البريطاني أن الحروب الفضائية ستكون عنوان المرحلة المقبلة.

وقال فالون: إن الفضاء، مثل التجسس الإلكتروني، سيشكل المرحلة التالية، ويدرس خصومنا الأن كيفية منافستنا في الفضاء، وينبغي علينا أن نكون مستعدين لذلك. وتستثمر الدول الأخرى بنشاط في الفضاء وتقوم بإطلاق الأقمار الصناعية المزودة بالتطبيقات العسكرية. وعلينا أن نكون على يقين في كيفية التعامل مع ذلك.