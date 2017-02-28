جديد زعيم كوريا.. هكذا أعدم كيم 5 من كبار ضباط المخابرات!

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أقدم الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، أمس الاثنين على إعدام 5 من كبار ضباط المخابرات بطريقة بشعة وذلك برميهم بقذائف مدافع مضادة للطائرات.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الزعيم الكوري الشمالي أمر بإعدامهم بسبب مزاعم قيامهم، بصياغة وافتعال تقارير كاذبة، تسببت في إثارة غضبه وحنقه، وفق ما نقلت المخابرات الكورية الجنوبية.

ونقلت الصحيفة عن تقرير غير رسمي سربته المخابرات الكورية الجنوبية إلى بعض البرلمانيين في سيول، على هامش التحقيقات في تورط زعيم البلاد في اغتيال أخيه غير الشقيق في ماليزيا.



وقال برلماني كوري جنوبي، وفق الصحيفة إن 5 من كبار قادة جهاز أمن الدولة في بيونغ يانغ، لقوا حتفهم تحت نيران مضادات للطيران، بعد أن أمر كيم يونغ أون بإعدامهم بسبب التقارير المغلوطة والكاذبة التي كانوا يرفعونها إليه.

ولم تكشف المخابرات حسب النائب الكوري الجنوبي، طبيعة التقارير المغلوطة التي وصلت كيم يونغ أون، ولا مضمونها الذي برر إعدام الضباط الخمسة.



وكشف النائب الكوري الجنوبي أن هؤلاء الضباط الخمسة كانوا من كبار مساعدي رئيس المخابرات الكورية الشمالية كيم وُون هونغ، الذي أُقيل من منصبه حسب الإعلام الرسمي الكوري الشمالي، بتهمة الفساد، وسوء استغلال مصبه، والتورط في التعذيب.