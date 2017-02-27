أكثر الأسماء انتشاراً في تركيا ستصيبك بالدهشة.. ما الاسم الذي تصدر لمدة 16 عاماً؟

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أظهرت بيانات المواليد في تركيا أن "زينب" تصدرت قائمة الأسماء الأكثر تفضيلاً بالنسبة للمواليد الإناث في البلاد خلال العام الماضي 2016، لتتصدر القائمة خلال 17 عاماً الماضية، باستثناء عام 2007، حيث كان "أليف" الاسم المفضل للمواليد الإناث.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية والمديرية العامة لشؤون المواطنة والنفوس التركية أن "زينب" حازت المركز الأول بالنسبة لمواليد الإناث في البلاد، خلال العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، حل اسم "أليف" في المركز الثاني، ثم "حراء نور" ثم "دفنة" و"ميراي" و"عذراء" و"زهراء".

وبحسب البيانات، احتل اسم "يوسف" المركز الأول بالنسبة للمواليد الذكور، خلال العام الماضي، فيما حل اسم "أيمن" في المركز الثاني، ثم "عمر" و"مصطفى"، و"معراج"، و"براءت"، و"أحمد".

من جهة أخرى، تظهر سجلات النفوس الرسمية التركية أن أكثر أسماء الإناث انتشاراً وشيوعاً في البلاد، هي "فاطمة" و"عائشة" و"أمينة" و"خديجة" و"زينب"، فيما الذكور، "محمد" و"مصطفى" و"أحمد" و"علي" و"حسين".