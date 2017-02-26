بالفيديو.. اللحظات الأخيرة لمراسلة قبل مقتلها بعبوة ناسفة في الموصل

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عرضت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، مقطع فيديو مؤثر لمراسلة حربية كردية قبل دقائق من قتلها بعبوة ناسفة زرعها تنظيم "داعش" على أحد طرق مدينة الموصل.

وتداول مستخدمو موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع الفيديو الأخير للمراسلة "شيفا غاردي" والتي تعمل لدى شبكة (روداو) الكردية، حيث لقيت غاردي مصرعها إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء قيامها بتغطية صحفية للاشتباكات الدائرة في المدينة.

وكانت غاردي قد أنهت لتوها تقديم تقريرها التلفزيوني الذي بثته المحطة على الهواء مباشرة، حينما انفجرت العبوة الناسفة التي أنهت حياتها على الفور، وأدت إلى إصابة المصور المرافق لها والذي يدعى يونس مصطفى.

وظهرت غاردي في آخر تقرير لها مرتدية قميصا واقيا من الرصاص، مكتوبا عليه "صحافة"، بينما كانت تتحدث إلى الجنود العراقيين عن الاشتباكات التي يخوضونها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وخلال التقرير سمع دوي انفجارات في الخلفية.

ونعت شبكة "روضة" مراسلتها غاردي واصفةً إياها بأجرأ مراسليها وأحد نجوم الإعلام الحربي الكردي الشجعان، ونوهت إلى أنها قدمت تغطيات ممتازة طيلة فترة عملها، خاصة منذ انطلاق العمليات العسكرية ضد التنظيم في الموصل في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

يذكر أن المراسلة ذاتها منذ أيام أنقذت أرنبا جريحا بينما كانت تمارس تغطيتها الصحفية للاشتباكات في مختلف مناطق المدينة.