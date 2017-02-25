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ترامب حزين على باريس.. والرد عبر ميكي ماوس وميني

25
FEBRUARY
2017
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ردت عمدة باريس، آن هيدالغو، على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي نقل عن "صديق" من عشاق العاصمة الفرنسية قوله إنه توقف عن زيارة المدينة بعد أن تغيرت.
ولتبرير سياسته في مجال الهجرة التي تشهد معارضة شديدة، تحدث ترامب عن باريس في كلمة ألقاها، الجمعة، في مؤتمر العمل السياسي المحافظ "سيباك" عن صديقه جيم.
 
وقال ترامب إن جيم اعتاد زيارة باريس، لكنه لم يسافر إليها منذ أربع أو خمس سنوات لأن "باريس لم تعد باريس."
 
وغردت هيدالغو بصورة لها إلى جانب ميكي ماوس وميني، وقالت: "إلى دونالد وصديقه جيم، من برج إيفل، نحن نحتفل بباريس الجذابة مع ميكي وميني".
 
وفي تغريدة أخرى بهاشتاغ دونالد وجيم، قالت هيدالغو إن حجوزات السياحة الأميركية أعلى بنسبة 30 في المائة في 2017 حتى الآن مقارنة بالعام الماضي.
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