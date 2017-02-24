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بالصور - رئيس الوزراء الكندي يفجر الإنترنت "ببنطلونه الضيق"

24
FEBRUARY
2017
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أثار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والمعروف أيضا بلقب "السيد الذي يستطيع خطف حبيبتك"، الجدل على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بشكل مثير، والسبب لم تكن السياسة على الإطلاق، ولكن ما يتمتع به ترودو من جاذبية تجعل دائما النساء ينظرون إليه باعجاب شديد.
 
"أثناء حضور حدث، ويكون ترودو هو من يتحدث، نادرا ما تكتشف أن الكثير من الحضور لم يركزوا ولم يستوعبوا وعادة لا يتذكروا ما قاله رئيس الوزراء الجذاب"، وفقا لما يتناقله ناشطو شبكات التواصل الاجتماعي عنه.
 
ولكن المثير للدهشة هو معرفة السبب فيما يحدث، ألا وهو أن متابيعنه نفسهم ينشغلون بأشياء أخرى غير الذي يقوله.
 
ووصل الأمر بالبعض إلى الإشارة بأن مفتاح للسلام العالمي ليس السياسة الخارجية، ولكن في الواقع…مؤخرة جاستن.
 
ونشأ جدال ساخن بين معجبيه عن وجود منافسين له بشكل ساخر، حين قاموا بعمل مقارنة بين مؤخرة ترودو ومؤخرات زعماء بلدان آخرين، أبرزهم الرئيس الأمريكي الجديد ترامب.
 
فقبل عدة أيام انتشرت صور عدة لإيفانكا ترامب التي كانت تنظر نظرة حالمة لترودو بعدما اختار أن يجلس أمام ابنة رئيس الولايات المتحدة المثير للجدل دونالد ترامب.
 
وبينما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على نظرة إيفانكا لترودو المغازلة، التقطت عدسات الكاميرا لقطات مشابهة لنظرة ساحرة من ميركل لترودو، الذي ينجح في نزع ابتسامة من كل سياسية يلتقي بها.
 
(sputnik)
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