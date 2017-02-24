طفلة بعمر الـ 10 سنوات تستعين بالشرطة بمنتصف الليل.. لن تصدقوا السبب

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كانت لينا درابر، الطالبة في الصف الخامس في مأزق، وتحتاج إلى بعض المساعدة لإتمام واجباتها المدرسية، لذلك، بدلاً من مطالبة والديها بالمساعدة، بعثت برسالة إلى شرطة المدينة.

وواجهت الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات مشكلة في واجب الرياضيات، وتحديداً في قانون تنظيم أسبقية الحساب"PEMDAS"، ففكرت في طلب المساعدة من الناس الذين ظنت أنهم يمكن أن يوفروا لها أفضل الإجابات، وبالتالي، تواصلت مع قسم شرطة ماريون، أوهايو، على صفحتهم في "فيسبوك".

وحصدت القصة اهتماماً كبيراً، لأن الملازم B.J. غروبر، المسؤول عن صفحة قسم الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي، قدم المساعدة للطالبة الطفلة من دون أي تحفظ، وعلى الرغم من أن الوقت كان منتصف الليل.

ونشرت والدة الطالبة، مولي درابر، صور المحادثة التي جرت بين ابنتها والضابط، وقدمت شكرها للشرطة، لتعزيزهم مثل هذه العلاقات في المجتمع.

بدورها، أشارت شرطة ماريون في تغريدة لها على "تويتر"، أن ما قام به الضابط ليس سوى جزء من أهدافهم في بناء علاقات قوامها الثقة والشفافية في المجتمع.