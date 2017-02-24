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مستشار ترامب يكشف: حظر السفر الجديد سيستهدف هذه الدول.. فماذا عن لبنان؟

24
FEBRUARY
2017
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قال ستيفن ميلر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسياسات العامة، إن قرار حظر السفر الجديد الذي سيصدره الرئيس، سيترتب عليه "النتائج الأساسية نفسها" للأمر التنفيذي السابق، وسيستهدف القادمين من الدول السبعة.
 
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس" الإخبارية المحافظة، قال ميلر، إن الأمر التنفيذي الجديد "سيتماشى" مع قرار المحكمة الفيدرالية "ويعالج الكثير من الأمور التقنية التي ذكرتها المحكمة".
 
وأشار ميلر إلى أن الأمر التنفيذي (لم يتحدد موعد صدوره بعد) سيكون موجها إلى القادمين من الدول السبع نفسها التي شملها القرار السابق، وهي العراق، وسوريا، واليمن، والصومال، والسودان، وإيران وليبيا.
 
والشهر الماضي، فرض ترامب، حظرًا موقتًا لدخول اللاجئين ومواطني الدول سالفة الذكر إلى الولايات المتحدة، قبل أن يوقف القضاء القرار.
 
وعلل القضاء رفضه للقرار، بأن "الحكومة لم تشر إلى دليل على أن أي أجنبي من أي دولة من الوارد ذكرها في الأمر (التنفيذي) ارتكب هجوما إرهابيا في الولايات المتحدة".
 
وانتقد ترامب قرار القضاء، ووعد قبل أيام، بإصدار قرار تنفيذي جديد لـ"حماية الولايات المتحدة"، في إشارة إلى مساعيه للحد من دخول اللاجئين والمهاجرين إلى بلاده.
 
ويصر ترامب على أن الأمر التنفيذي الذي أصدره لا يستهدف المسلمين على وجه التحديد، إلا أنه وخلال حملته الانتخابية أكد وفي أكثر من مناسبة على سعيه لمنع دخول المسلمين إلى البلاد.
 
(عربي 21)
 
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