أغرب 10 قوانين في العالم: يُحظر الموت في البرلمان البريطاني.. ويمنع أن تصبح بديناً في اليابان

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هافينغتون بوست عربي - تُسنّ القوانين لنشر الأمن والنظام في حياتنا، لكن بعض القوانين في أنحاء العالم تبدو أكثر جنوناً من أن يكون لها سبب.

في هذا التقرير نستعرض أكثر 10 قوانين جنوناً في العالم.

1- أن ترتدي سترة واقية من الرصاص أثناء ارتكاب جريمة

في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية، من غير القانوني لأحدٍ أن يرتدي سترة الجسم في حال مشاركته في ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة قتل، أو القتل العمد أو السطو أو الاعتداء الجنسي أو السرقة أو الخطف، أو الهروب الجنائي أو الاعتداء.

فإذا كنت تخطط لارتكاب إحدى الجرائم السابق ذكرها لا تنس أن ترتدي سترة واقية من الرصاص، حتى تتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

2- قانون الأغاني الإذاعية الكندي

في دولة كندا بموجب قانون اللجنة الكندية للإذاعة والتلفزيون، يجب أن تكون هناك أغنية واحدة تغنَّى بواسطة مطرب كندي الجنسية من بين كل خمس أغانٍ تذاع على الراديو.

3- لا يمكنك أن "تموت" في البرلمان البريطاني

في حالة شعورك بالمرض أو إصابتك بنزلة برد، عليك إلغاء زيارتك للبرلمان البريطاني في ذلك اليوم، لأن البرلمان مُقام في القصر الملكي، وسيتعين على الحكومة إقامة جنازة رسمية لأي شخص يموت داخله، مما يكلفها أموالاً كثيرة.

لذلك عندما يستشعر الحراس أن أحد الزائرين مريض، فإنه يقوم بإخطاره بضرورة مغادرة المبنى على وجه السرعة.

4- الحيوانات الملونة

انتشر في ولاية أوهايو الأميركية صبغ الأرانب وصغار البط بالألوان الفاتحة، مما دفع حكومة الولاية أن تصدر قانوناً يمنع أي شخص من أن يلوّن الأرانب، أو الفريخات أو صغار البط.

ويبدو أن السلطات بولاية أوهايو لديها هوس بصغار الحيوانات، إذ سُن قانون آخر في هذا السياق يمنع بيع صغار الطيور في مجموعة عددها أقل من ستة.

5- أن تكون بديناً

في اليابان -الدولة التي قدمت للعالم رياضة الـ"السومو"- من غير القانوني أن تكون بديناً، وذلك منذ العام 2009، إذ قرر واضعو القانون أن يحددوا محيط الخصر للرجل فوق سن الأربعين، بحيث لا يتعدى 31 إنشاً، وللمرأة بحيث لا يتعدى 35 إنشاً.

6- قانون الغش بالهند

بالطبع نحن نعلم أن الغش ممنوع في كل النظم التعليمية في العالم، لكن بعض الدول تأخذ هذا الأمر بجدية أكثر من الأخرى، ففي الهند إذا كنت تفكر في التكاسل عن المذاكرة استعداداً للامتحان القادم ففكر ملياً في الأمر، ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ حسناً سنخبرك.

في العام 1997 سُن قانون في الهند يجعل الغش في الامتحان جريمة يعاقب عليها القانون، ليس بالطرد من المدرسة أو حتى الحرمان من متابعة العملية التعليمية، بل بالسجن الذي قد يصل إلى عشر سنوات خلف القضبان.

ولا تظن أن هذا مجرد حبر على ورق، ففي العام 2016 حازت الطالبة روبي راي المركز الأول أكاديمياً في مدرستها، وعندما شك البعض في استحقاقها لهذا المركز، أعادت روبي إجراء الامتحانات وفشلت فيها، وتم إرسالها لقضاء العقوبة في السجن بالفعل رغم أنها قاصر.

7- الأكل وقت وجود حرائق

في ولاية شيكاغو الأميركية من غير القانوني أن تستمر في تناول الأكل إذا نشب حريق في المكان، في الواقع من الممكن تفهم هذا القانون في ولاية شيكاغو، حيث إنها تعاني من عقدة تاريخية مع الحرائق.

لكن من الذي سيستمر في تناول طعامه والمكان يشتعل مهما كان ما يأكله شهياً!

8- أن تضع المثلجات في جيب بنطالك الخلفي

في ولاية جورجيا الأميركية هناك قانون يمنع أيَّ شخص من وضع المثلجات في جيب بنطاله الخلفي والسير به في الشوارع.

في حقيقة الأمر هناك سبب وراء هذا القانون، وهو أنه في سنوات سابقة تم سن هذا القانون لمنع سرقة الأحصنة، لأن الناس كانوا يستدرجون الأحصنة وراءهم، مستغلين حبها للحلوى، دون أن يبذلوا أي مجهود، فقط بمجرد وضعهم للمثلجات في جيوبهم الخلفية ستسير وراءهم الأحصنة حتى أبواب منازلهم.

9- لمبات الكهرباء

في فيكتوريا، ثاني أكثر الولايات الأسترالية ازدحاماً بالسكان، من غير القانوني لمن لا يحمل ترخيصاً بالعمل "كهربائي" أن يغير اللمبات الكهربائية، ومن يفعل ذلك يدفع غرامة قدرها 10 دولارات أسترالية.

10- الحيتان الملكية

يقضي قانون الامتيازات الملكية رقم 1324، بأن أيّ حوت أو سمك حفش يوجد على الساحل البريطاني، ترجع ملكيته إلى الأسرة الحاكمة، تحديداً الرأس للملك والذيل للملكة.

هذا القانون اكتشفه الصياد روبرت ديفيس العام 2004 عندما أرسل فاكساً إلى الأسرة الملكية يخبرهم بإمساكه بسمكة من فصيلة الحفش، ورغم أنهم سمحوا له بإبقائها، فقد اكتشف ديفيس بعد ذلك أنه من غير القانوني أن يحاول بيعها.