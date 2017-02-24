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بالفيديو - "طلقة الموت" من أقوى مقاتلة روسية من الجيل الخامس

24
FEBRUARY
2017
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أعلن رئيس شركة "تخماش" لصناعة الأسلحة والذخيرة في روسيا سيرغي روساكوف، عن تطوير وتجهيز مدفع مقاتلة الجيل الخامس الروسية "تي 50" بقذائف "ذكية" جديدة ما يمكنها من إصابة أهدافها بدقة وإتقان، بحسب ما نقل موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "راسيسكايا جازيتا".

وقال سيرغي روساكوف "إن مقاتلة الجيل الخامس الروسية T-50، تم تجهيزها بمدافع وبقذائف جديدة متطورة مزودة بمعدات ملاحة تجعلها قادرة على تتبع أهدافها وإصابتها بدقة وكفاءة عالية."


ووفقا له، بالفعل تم إنتاج مجموعة من هذه القذائف المتطورة عيار 30 ملم في روسيا، مضيفا أنها ستزيد بشكل كبير من كفاءة البنادق في الطائرة، بالإضافة إلى إطالة عمرها الإفتراضي.


كما كشف روساكوف عن أن أهم ميزة لتلك المقذوفات المتطورة الحديثة هي صناعتها من مادة من البلاستيك الخاص، وهذا يزيد بشكل كبير من الفعالية القتالية للمدافع 30 ملم، وخاصة عند اطلاق النار على أهداف عدة وعلى مسافات بعيدة.


وذكر، أن مقاتلة "تي 50" من الجيل الخامس تم تصميمها بمكتب "سوخوي" للتصميمات. وقامت المقاتلة الواعدة بأول تحليق لها في عام 2010.


وتتميز الطائرات من هذا النوع بالعديد من المواصفات التقنية والقتالية المتقدمة، التي يعتبر معظمها سريا، ولكن من المعروف أنها تتميز بالسرعة الفائقة لسرعة الصوت، ومجهزة بأحدث التقنيات الألكترونية، ويصعب اكتشافها على الرادارات.


وتستخدم هذه المقاتلات لتحقيق التفوق الجوي ودعم ومساعدة القوات البرية في عملياتها القتالية.ومن المتوقع أن تحصل القوات الجوية الروسية على 55 مقاتلة من هذا النوع حتى عام 2020.

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