ماذا قال السفير الروسي قبل موته..؟

A + A -

تم تعيين قائم بأعمال مندوب روسيا في الأمم المتحدة.

وأعلنت البعثة الروسية أن بيوتر إيلييتشوف النائب الأول لمندوب روسيا في الأمم المتحدة، سيتولى اختصاصات مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة حتى تعيين مندوب جديد.

وتوفي السفير فيتالي تشوركين في 20 فبراير/شباط 2017. وتولى فيتالي تشوركين منصب مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة منذ 8 أبريل/نيسان 2006. وفاجأ موته زملاءه.

وكانت له لقاءات كثيرة مع الصحفيين والإعلاميين. وأشار السفير تشوركين في مقابلته الصحفية الأخيرة إلى إمكان ترطيب العلاقات الروسية الأمريكية، وقال إن لقاء وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة سيرغي لافروف وريكس تيلرسون سيكون بمثابة نقطة انطلاق للحوار الجديد بين الدولتين.

وتحدث تشوركين أيضا خلال لقائه الأخير بالصحفيين عن الأزمة في أوكرانيا، مشددا على ضرورة الالتزام باتفاق وقف العمليات القتالية في جنوب شرق أوكرانيا.

(sputnik)