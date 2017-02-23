فيديو صادم..لحظات مرعبة لطفل أطاحت به بقرة علي الأرض

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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،مقطع فيديو لسقوط طفل من فوق ظهر بقرة بعدما أطاحت به على الأرض، بعد أن شجعه والده على التسلل من خلفها ومحاولة امتطائها، على أن يعطيه 20 دولارا حال نجاحه في المهمة.







وأظهر الفيديو، الطفل "آشر"، الذي لم يتم الإشارة إلى عمره، وهو يتسلل من خلف البقرة، التي كانت متواجدة في حقل، فيما يُسمع صوت والده في الخلفية وهو يشرح تفاصيل ما يحدث قائلا: إن طفله يحاول التسلل والقفز على ظهر البقرة، مضيفا: "لقد أخبرته أنني سأمنحه 20 دولارا".







وردت عليه فتاة، أشارت الصحيفة إلى أنها شقيقة الطفل، قائلة إن ذلك ليس آمنا.







وخلال ذلك الوقت كان الطفل قد تمكن من التسلل من خلف البقرة وبالفعل نجح في القفز على ظهرها، لكن ما لبث أن انتفضت البقرة من مكانها ونهضت وأطاحت به أرضا، فيما صرخ أفراد عائلته وسارعوا للاطمئنان عليه.







وقام شخص يدعى "سكوت كلارك"، من مدينة "فالدوستا" بولاية "جورجيا" الأمريكية، برفع الفيديو على موقع "فيس بوك"، مشيرا إلى أن الطفل بصحة جيدة، إذ أن تلك البقرة تعد بمثابة حيوانه الأليف، كما أكد على أنه لم يكن يعتقد على الإطلاق أن الطفل سيقوم فعلا بالقفز على البقرة.