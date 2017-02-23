في دبي.. هذه عقوبة المتهورين بالقيادة

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سيؤدي مرتكبو مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بسياراتهم في منطقة "سيتي ووك" بدبي قبل نحو أسبوع، عقوبة بديلة تتمثل في إمضاء أربع ساعات يومياً في تنظيف الشوارع العامة في دبي لمدة شهر واحد.

ويأتي هذا القرار بأمر من نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



ووسيطبق القرار على سائق السيارة ومن كانوا معه في "سيتي ووك"، ذلك على سبيل الخدمة المجتمعية لتعويض لما تسبب فيه هؤلاء المتهورين من أضرار مادية ونفسية ومن ترويع للمارة وتهديد لسلامتهم.



وبحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، كان المستهترون المتورطون في الواقعة أقدموا على ارتكاب مخالفة القيام بحركات استعراضية خطرة بمركبة رباعية الدفع في أحد التقاطعات في منطقة "سيتي ووك" بدبي.



حيث قام السائق بالدوران بالمركبة عدة دورات بسرعة كبيرة فيما يُعرف بـ "التفحيط" على الرغم من تواجد العديد من المركبات الأخرى وتواجد أسر ومشاة من الأعمار كافة بما في ذلك الأطفال، ضارباً عرض الحائط بالقوانين والأخلاقيات العامة للطريق ما شكّل تهديداً مباشراً لسلامة المشاة في المنطقة.



وبادرت شرطة دبي على الفور إلى تحديد هوية مرتكبي تلك المخالفة الجسيمة ومن ثم توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.