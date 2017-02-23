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صحون فضائية طائرة غزت دولة عربية!

23
FEBRUARY
2017
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انتشر عدد كبير من الأشرطة المصوّرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّق الناشطون عليها بأنّ كائنات فضائية وأجسام غريبة شوهدت فوق مناطق في الشرق الأوسط، بحسب ما كشفت  صحيفة "إكسبريس" البريطانيّة. 
 
وظهر جسمان غامضان في السماء في الفيديو الذي أذار جدلا حول ما إذا كان الظاهر هو كائنات فضائيّة قدمت الى الشرق الأوسط أو لا.
 
وقال سكوت وورينغ، المحرر في موقع خاص بالأخبار عن الكائنات الفضائية والأجسام الغريبة: "نشر 3 كويتيين فيديوهات تظهر الجسمين الغريبين في السماء واللافت أنّ كلاً منهم التقطه من منطقة". وأضاف: "شاهد الفيديوهات كثيرون وأعتقد أنّنا سنرى مشاهد مشابهة في الأسابيع المقبلة".

سكوت الذي أكّد أنّ ما شوهد في الفيديوهات التي انتشرت هي صحون طائرة أو مركبات فضائية، أوضح أنّ هناك أسبابًا كثيرة لكي تزور هذه الكائنات مناطق في الشرق الأوسط بسبب تاريخها، بدلاً من أن تزور مناطق مثل الولايات المتحدة الأميركية يملؤها التجديد.

توازيًا، قال سكوت براندو ، المختصّ والباحث حول شؤون الكائنات الفضائية، والذي يدير موقعًا يتمحور حولها، إنّه يتفحّص ما شوهد قبل أن يطلق النتيجة النهائية، لافتا الى أنّه يمكن أن يكون الوميضان اللذان ظهرا فجأة عبارة عن تجارب لصواريخ إيرانية.

الجمهورية

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