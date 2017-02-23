مفاجأة كبيرة حول وفاة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين!

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تظل وفاة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في بؤرة اهتمام الإعلام الروسي والأجنبي.

وحامت الشبهات وراء أسباب وفاة السفير تشوركين بعدما طالب خبراء الطب الشرعي في مدينة نيويورك بإجراء مزيد من الفحوص.

وقالت بوابة "بلانيت توداي" إن التمهل في تحديد أسباب وفاة تشوركين يدل على احتمال اغتيال تشوركين عن طريق تسميمه في عملية لا يقدر على تنفيذها أحد غير أجهزة المخابرات.

ومن جهة أخرى، يشار إلى أن خبراء الطب الشرعي طالبوا بإجراء الفحوص الإضافية لتأكيد أن وفاة السفير تشوركين نتجت عن النوبة القلبية.

هذا ونقل جثمان السفير الراحل فيتالي تشوركين من نيويورك إلى موسكو اليوم الخميس.





(سبوتنيك)