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كشفت صحيفة "The Sun" البريطانية أن رجلاً بريطانياً نجا من الموت 27 مرة في 24 ساعة، بعدما أصيب بنحو 26 أزمة قلبية فى المستشفى.

راي وودهول، البالغ من العمر 54 عاماً، كان يلعب في فريق هارتشيل سترولرز لرياضة كرة قدم المشي، للاعبين فوق سن الـ 50، في17 كانون الثاني- يناير الماضي، فشعر بألم طفيف في الصدر، واعتقد بأنه مصاب بالجفاف واستمر باللعب ولكنه انهار بعد بضع ثوان.

وأوضحت الصحيفة أن فريقاً طبياً أجرى سلسلة من المعجزات لإنقاذه بعد أن أصيب بأزمة قلبية أثناء لعب كرة قدم المشي للمسنين و 26 أزمة في المستشفى، مؤكدة أن الرجل نجا من محنته وهو في مرحلة التعافي حالياً.