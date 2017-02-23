بالصورة - إستغل السيلفي ليقوم بـ "جريمته".. وهذا ما حصل!

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بينما كانت الفتاة التركية إلتشن جوروت تصطحب ضيوفها القادمين من ألمانيا في جولة عبر العبّارة بأشهر الأماكن في مدينة إسطنبول، تعرضت لحادث سرقة غريب، تمكنت من اكتشاف ملابساته على الفور وتسليم منفذه للشرطة.

ولاحظت الفتاة إلتشن التي أرادت أن توثق لحظاتها السعيدة مع ضيوفها، بعد أن التقطت صورة سيلفي مع أحدهم، أن أحداً ما قام بفتح حقيبتها الشخصية.

وبعد تفقد الحقيبة لم تجد الفتاة محفظتها، لتعود على الفور وتشاهد صورة السيلفي التي التقطتها مع أصدقائها والتي تبين فيها توثيق عدسة الكاميرا جزءاً من جسم السارق ويده في أثناء فتحه الحقيبة.

حاولت إلتشن تفقد ركاب العَبّارة مستعينة بالملابس التي أظهرتها الصورة، وهو ما حصل بالفعل، حيث تمكنت من التعرف على السارق الذي أنكر التهمة وحاول تضليل الفتاة، لكنه عاد واعترف بعدما قام طاقم أمن العبّارة بتفتيشه والعثور على المحفظة المسروقة مخبأة في ملابسه الداخلية.

وفور وصول العَبّارة لسواحل منطقة إسكودار في إسطنبول سلم طاقمها، السارق الذي يدعى م.و لمركز الشرطة بالمنطقة، حيث تم التحفظ عليه واعتقاله لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

(هافينغتون بوست)