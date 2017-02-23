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مفاجأة - الأمير هاري يتخلى عن بريطانيا من أجل حبيبته ميغان! أين سيعيش؟

23
FEBRUARY
2017
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يبدو أن الأمير هاري وجد أخيراً فتاة أحلامه، لأن العلاقة بينه وبين الممثلة الأميركية ميغان ميركل باتت جدية جداً لدرجة أن الأمير ينوي الاتقال إلى أميركا للعيش هناك.
 
نعم، بات الأمير هاري مستعداً لترك بلده الأم، بريطانيا، من أجل العيش في الولايات المتحدة بالقرب من حبيبته، لأن هذه الأخيرة لا تريد التوقف عن مهنة التمثيل، ولا يمكنها بالتالي الانتقال للعيش في انكلترا.
 
وتضيف مصادر مقربة من الثنائي إن الأمير يعشق أصلاً أميركا وهو منفتح تماماً على فكرة تمضية وقته بين كندا ولوس أنجلوس ولندن بعدما يتزوج من ميغان.
 
لم تصدر حتى الآن أية معلومات رسمية بشأن زواج محتمل أو وشيك بين الطرفين، لكن يقال إن كل العائلة المالكة البريطانية سعيدة جداً بعلاقة هاري وميغان اللذين يستعدان للزواج في الصيف المقبل.
 
والواقع أن الأمير هاري قادر على ترك بريطانيا للعيش في أميركا لأنه ليس وريث العرش البريطاني، بل شقيقه الأكبر الأمير ويليام. لذا، يعتبر انتقال هاري إلى الولايات المتحدة وكندا بمثابة خطوة منطقية للعائلة المالكة لأن هاري سيتمكن حينها من تمثيل بريطانيا في تلك المساحة الجغرافية الاستراتيجية.
 
لكن يصعب تخيل الأمير هاري بعيداً تماماً عن بريطانيا، ولذلك سيضطر إلى السفر باستمرار وتقسيم وقته بين استوديوهات التصوير في لوس أنجلوس، والمنزل في تورونتو، وأحد منازل العائلة المالكة في انكلترا.
 
(لها)
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