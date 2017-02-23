الحجاب مسموح.. لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية

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لأول مرة منذ قيام الجمهورية التركية في 1923، يمسي الحجاب مسموحاً للمجندات والمنضويات في صفوف الجيش التركي. فقد رفعت السلطات التركية، الأربعاء، حظر ارتداء الحجاب عن النساء اللواتي يخدمن في الجيش برتب ضابط أو ضابط صف، كما أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

كما يشمل هذا الاجراء أيضاً الطالبات في المعاهد العسكرية.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الدفاع القول إن النساء ستتمكن، إذا رغبن في ذلك، من ارتداء الحجاب "بنفس لون البزة العسكرية، وبشكل لا يغطي الوجه".

وأضافت أن هذا الإجراء يشمل خصوصاً "الضباط اللواتي يخدمن في صفوف سلاح الجو والبحر والبر والضباط وضباط الصف المتعاقدات والطالبات في المعاهد العسكرية".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا الإصلاح الذي سيدخل حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية يشمل النساء اللواتي يشاركن في مهام قتالية.

وكانت وزارة الدفاع التركية رفعت في تشرين الثاني/نوفمبر حظر ارتداء الحجاب للموظفات المدنيات في الجيش. وقبل أشهر سمح أيضاً للنساء اللواتي يخدمن في صفوف الشرطة بارتداء الحجاب.