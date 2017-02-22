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رجل يفارق الحياة 27 مرة خلال 24 ساعة

22
FEBRUARY
2017
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في حدث من النادر حدوثه، نجا رجل بريطاني يبلغ من العمر (54 عاما) من الموت 27 مرة في 24 ساعة، بعدما أصيب بنحو 26 أزمة قلبية أخرى في المستشفى.


وأجرى فريق طبي سلسلة من المعجزات لإنقاذ حياة الأب راي وودهول بعد أن أصيب بأزمة قلبية أثناء لعب كرة قدم المشي للمسنين، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية التي أكدت أن الرجل المعجزة نجا من محنته وهو في مرحلة التعافي حالياً.


وعلى الرغم من تحذير الأطباء لعائلة راي بتوقع الأسوأ عندما أصيب بأزمات قلبية متعددة، إلا أنه نجح في اجتياز المحنة وهو يتعافى منها حالياً، ما آثار دهشة منقذيه.


وذكر راي، الذي اجتمع مع أبطاله المُنقذين في صورة جماعية، أنهم قالوا لي إنهم لم يسمعوا من قبل بشخص يموت بضع مرات وأنا الآن على قيد الحياة بفضلهم، لقد كان فريق المستشفى رائعاً وأنا مدين لهم بكل شيء والآن أريد أن أعود للعب كرة القدم مرة أخرى.


وكان راي يلعب في فريق هارتشيل سترولرز لرياضة كرة قدم المشي، للاعبين فوق سن الـ 50 عاماً، يوم الـ17 من ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، عندما شعر بألم طفيف في الصدر، واعتقد بأنه مصاب بالجفاف واستمر باللعب ولكنه انهار بعد بضع ثوان.

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