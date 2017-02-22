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جلسة طقوس غريبة لطرد الشياطين في أحد الفنادق.. والنتيجة "مأساوية"

22
FEBRUARY
2017
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حكمت محكمة ألمانية على امرأة في الرابعة والأربعين من العمر أصلها من كوريا الجنوبية بالسجن ست سنوات بتهمة قتل نسيبتها خلال طقوس لطرد الشياطين أجرتها مع عائلتها.
 
وهذه الحادثة التي أودت بحياة امرأة في الحادية والأربعين من العمر في 5 كانون الأول 2015 في غرفة فندق هي "مأساوية"، على حد تعبير محكمة فرانكفورت غرب ألمانيا.
 
والمتهمون الخمسة في هذه القضية هم امرأة في الرابعة والأربعين من العمر هي نسيبة الضحية وابنها (21 عاما) وابنتها (19 عاما)، فضلا عن مراهقين أحدهما ابن الضحية.
 
وعندما كانوا معا في غرفة فندق في مطلع كانون الأول 2015، بدأت الضحية بالتكلم لوحدها والتصرف بعنف من دون أي سبب وجيه، على ما كشفت النيابة العامة في فرانكفورت.
 
واعتبر أفراد عائلتها أنها "مسكونة بشياطين"، فأوثقوها بالسرير وأبرحوها ضربا لمدة ساعتين بغية "طرد الشيطان منها"، بحسب النيابة العامة.
 
وهي توفيت نتيجة "ضغط كبير على الصدر وجروح في العنق" ومعاناة طويلة، وفق المصدر عينه.
 
وكان الادعاء قد طالب بثماني سنوات من السجن في حق المتهمة الرئيسية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "دي بي ايه".
 
فهذه الأخيرة قد أدت، بحسب الادعاء "دورا أساسيا في ممارسات طرد الأرواح الشريرة ووضعت قطعة قماش وتعليق ثياب في فم الضحية".
 
وفرضت المحكمة عقوبات سجن تتراوح بين سنة ونصف السنة وسنتين مع وقف التنفيذ على المتهمين الآخرين.
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