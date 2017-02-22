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"أسرار المضيفات".. 11 حقيقة لن يخبروك بها أبداً

22
FEBRUARY
2017
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لكل منا أسراره، لكن لا يوجد من لديه أسرار أكبر من مضيفات الطيران. فساعاتهن الطويلة حول العالم تتيح لهن معرفة خفايا الرحلات الجوية وأسرار الطائرات التي لا يعرفها المسافرون.
 
ونشر موقع "بزنس إنسايدر" 11 سرا من أسرار تعرفها مضيفات الطيران.. ولا تعرفها أنت، نوردها فيما يلي:
 
1- لا أحد يستطيع فتح باب الطائرة أثناء الطيران، لكن مجرد المحاولة قد تؤدي بك إلى السجن عند هبوط الطائرة.
 
2- صينية الطعام المتحركة هي المكان الأقل نظافة في الطائرة. فالعديد من الركاب يغيرون حفاظات أطفالهم عليها، وتنظيفها يكون بشكل سطحي بين الرحلات.
 
3- يمكنك إدخال السجائر الإلكترونية ببطارياتها، لكن هاتف "سامسونغ نوت 7" ممنوع تماما بسبب بطاريته.
 
4- مضيفو الطيران يتقاضون رواتبهم فقط أثناء تحليق الطائرة في الهواء. أي إن ساعات العمل قبل الإقلاع وبعد الهبوط غير مدفوعة الأجر.
 
5- لا تستخدم مياه الطائرة للشرب. عدد من المضيفات اعترفن أيضا بأنهن لا يشربن القهوة السادة أو الشاي لأنها تتضمن مياه الطائرة التي قد تحتوي على باكتيريا لأن أنابيب المياه في الطائرة نادرا ما يتم تنظيفها.
 
6- عندما تطلب منك المضيفة فتح ستارة الشباك، عليك بتنفيذ ذلك، حيث يتوجب عليها تقييم المكان الخارجي بالنظر من الشباك عند الهبوط قبل فتح باب الطائرة.
 
7- لا يسمح لك بتناول مشروباتك الكحولية الخاصة، لأن المضيفة عليها أن تعرف الكمية التي شربتها كي لا تعطيك أكثر من الحد المسموح.
 
8- قد يتوجب عليك إكمال الرحلة بجانب شخص متوفي. لا يوجد قانون ثابت بشأن التصرف بالشخص الذي يفارق الحياة أثناء الرحلة، لكن وفقا لبعض المضيفات، فإنهم سيبقونه في مقعده حتى هبوط الطائرة.
 
9- سيتم صعقك كهربائيا إذا استلزم الأمر، إذ يسمح لطواقم بعض الطائرات باستخدام الصاعق الكهربائي في حال أصبح مسافر خطرا على بقية الركاب.
 
10- سيتم تغريمك ما يقارب الـ16 ألف دولار إذا أقدمت على فتح فراش الإنزلاق المطاطي من دون سبب. و يستخدم الفراش في حالات الطوارئ القصوى فقط، وبإذن من طاقم الطائرة.
 
11- خدمتك أفضل إذا كنت في مؤخرة الطائرة. تقول بعض المضيفات إنهن قد يتمكن من تقديم بعض الطلبات الإضافية لك إذا كنت جالسا قرب المؤخرة، وذلك لأن وجودك في المقدمة يعني أن عددا أكبر من الركاب سيطلب الحصول على نفس الخدمات، مما يصعب توفيرها.
 
 
 
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