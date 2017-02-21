بالفيديو.. رجل يتسوّق ممتطياً حصانه داخل مركز تجاريّ!

أصيب رواد مركز تسوق في مدينة جيفريز في جنوب أفريقيا بالدهشة، عندما شاهدوا أحد الأشخاص يقوم بالتسوق ممتطيا حصانه.

ويظهر في الفيديو أن شخصاً يمتطي حصاناً ويتجوّل في مركز للتسوق بكل هدوء ومن دون أن يقوم الحصان بقلب البضائع أو الاقتراب من المشتريين.



ووفقاً لصاحب الفيديو فإن ردود الأفعال متباينة، حيث كان من الممتع جداً مشاهدة ردة فعل الزوار. ويبدو أن الحصان بدا خائفاً بسبب ارتفاع الضجيج في المركز، وعلى ما يبدو أن التنقل في أنحاء المركز كان صعباً بالنسبة للحصان.

وفي الوقت ذاته، استمتع الزوار بهذا المشهد الغريب ومنهم من شعر بالمرح أيضاً، حيث قاموا بتصوير هذه الحادثة، وحتى مدير المتجر لم يكن غاضباً جداً.

ووفقا لصحيفة "The Daily Mail" نقلا عن شاهد عيان قائلا "عندما ذهبت إلى المتجر ورأيت هذا الشخص على حصانه، اعتقدت أولا بأنها حملة لجمع الأموال، ولكن بعد تدخل أحد الحراس والمدير لإخراجه من المركز، أدركت أنني كنت مخطأ".